Кафельников рассказал, почему перестал посещать матчи «Спартака»

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ответил, почему второй сезон подряд не продлевает абонемент на посещение домашних матчей московского ФК «Спартак».

«Считаю, что сейчас я не готов отдавать кровно заработанные деньги, чтобы смотреть на то, что происходит. Если мне надо будет, я посмотрю матч по телевизору», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

Он отметил, что регулярно посещал матчи и продлевал абонемент, когда «Спартаком» руководил итальянский специалист Массимо Каррера. Но после его ухода с поста главного тренера утратил интерес к коллективу.

«Именно сейчас я не готов идти на стадион и получать массу негативных эмоций от того, в какой футбол играет моя любимая команда», — заключил Кафельников.

Ранее бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением об экс-теннисисте Евгении Кафельникове.