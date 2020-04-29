Кафельников рассказал, почему перестал посещать матчи «Спартака»

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ответил, почему второй сезон подряд не продлевает абонемент на посещение домашних матчей московского ФК «Спартак».
Кафельников рассказал, почему перестал посещать матчи «Спартака»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Считаю, что сейчас я не готов отдавать кровно заработанные деньги, чтобы смотреть на то, что происходит. Если мне надо будет, я посмотрю матч по телевизору», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

Он отметил, что регулярно посещал матчи и продлевал абонемент, когда «Спартаком» руководил итальянский специалист Массимо Каррера. Но после его ухода с поста главного тренера утратил интерес к коллективу.

«Именно сейчас я не готов идти на стадион и получать массу негативных эмоций от того, в какой футбол играет моя любимая команда», — заключил Кафельников.

Ранее бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением об экс-теннисисте Евгении Кафельникове.

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