Сафин — о Кафельникове: понятийный дядя
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- РИА Новости
«Он был старше меня, я смотрел на него как на чемпиона и учился всему. Он был справедливым. Он всегда делил бабки за турниры ровно, хотя мог делать по-другому, стоя выше. В этом плане он — порядочный человек. А других людей много, которые и за копейку удавятся. Если у него что-то просишь, то он никогда не отворачивался. Понятийный дядя», — сказал Сафин в прямом эфире в Instagram генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Кафельников является самым титулованным российским теннисистом и олимпийским чемпионом 2000 года.
Ранее Сафин раскритиковал российских теннисных тренеров.