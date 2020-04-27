Сафин — о Кафельникове: понятийный дядя

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Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением об экс-теннисисте Евгении Кафельникове.
Сафин — о Кафельникове: понятийный дядя
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Он был старше меня, я смотрел на него как на чемпиона и учился всему. Он был справедливым. Он всегда делил бабки за турниры ровно, хотя мог делать по-другому, стоя выше. В этом плане он — порядочный человек. А других людей много, которые и за копейку удавятся. Если у него что-то просишь, то он никогда не отворачивался. Понятийный дядя», — сказал Сафин в прямом эфире в Instagram генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Кафельников является самым титулованным российским теннисистом и олимпийским чемпионом 2000 года.

Ранее Сафин раскритиковал российских теннисных тренеров.

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