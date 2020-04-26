Сафин раскритиковал российских теннисных тренеров

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Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин негативно отозвался о российских теннисных тренерах.
Сафин раскритиковал российских теннисных тренеров
  • РИА Новости

«Хачанов и Рублёв вместе уехали и начали жить своей жизнью. Испанцы тренируют и относятся к теннису как к настоящей работе. Научиться играть в России в теннис — не знаю. У нас слабый подход. Мы более-менее тренируем юниоров, а затем происходит переход — и беда. Есть проблемы с физподготовкой, а ещё больше — с теннисными тренерами. Смотрю на упражнения, которые дают детям, — это смешно, идиотизм. А главное, что никто из этих псевдотренеров не хочет учиться. Физруки», — сказал Сафин в совместном эфире в Instagram с Михаилом Южным. 

Ранее Сафин критически отозвался о футболистах «Спартака».

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