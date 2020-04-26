Сафин: такое ощущение, что в «Спартак» пришли игроки с улицы

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин поделился впечатлениями от игры футболистов московского «Спартака» в текущем сезоне.

«За своим «Спартаком» слежу. У нас большие проблемы. Пару раз ходил, стадион красивый. Но посмотрел на игру и не понимаю, как так можно. Надеюсь, что у многих наших футболистов закончится всё и придут нормальные. А то такое ощущение, что пришли с улицы», — сказал Сафин в прямом эфире в Instagram теннисиста Михаила Южного.

«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Сафин рассказал, почему не хочет заниматься тренерской деятельностью.