Сафин: такое ощущение, что в «Спартак» пришли игроки с улицы

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Экс-первая ракетка мира Марат Сафин поделился впечатлениями от игры футболистов московского «Спартака» в текущем сезоне.
Сафин: такое ощущение, что в «Спартак» пришли игроки с улицы
  • © spartak.com

«За своим «Спартаком» слежу. У нас большие проблемы. Пару раз ходил, стадион красивый. Но посмотрел на игру и не понимаю, как так можно. Надеюсь, что у многих наших футболистов закончится всё и придут нормальные. А то такое ощущение, что пришли с улицы», — сказал Сафин в прямом эфире в Instagram теннисиста Михаила Южного.

«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. 

Ранее Сафин рассказал, почему не хочет заниматься тренерской деятельностью.

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