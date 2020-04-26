Сафин рассказал, почему не хочет заниматься тренерской деятельностью

Экс первая ракетка мира Марат Сафин рассказал, почему не желает становиться тренером.

«Мне ATP Cup достаточно было. Этим надо постоянно заниматься и забыть всё остальное. Я не готов. Мне есть чем заняться, есть то, что приносит деньги. Я просто особо не свечусь. Интересно было посидеть на скамеечке и со стороны смотреть на то, каким я был», — заявил Сафин в прямом эфире Instagram другого экс-теннисиста Михаила Южного.

Сафин был капитаном сборной России на Кубке ATP, который проходил в январе 2020 года. Команда под его руководством дошла до полуфинала турнира.

Ранее Сафин высказался об эпидемии коронавируса.