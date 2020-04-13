Сафин высказался об эпидемии коронавируса

Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением по поводу ситуации с распространением коронавируса.

«Я думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг — вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель — он просто знал», — цитирует Сафина Sports.ru.

По его мнению, ситуация с вирусом не деле является не такой, как её описывают, но он отметил, что это заставило людей сидеть дома. Он считает, что всё происходящее могли подстроить люди, у которых влияние больше, чем мировых лидеров.

«Можно называть это теневым правительством, можно как угодно. Я думаю, мы даже не догадываемся, что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры — это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит», — заявил Сафин.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 18 328.

Ранее сообщалось, что мать баскетболиста «Миннесоты» Таунса скончалась от коронавируса.