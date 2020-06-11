Кобелев поделился мнением, будут ли тренеры команд РПЛ использовать все пять замен в матче
- РИА Новости
«Здесь нужно смотреть на ситуацию в каждой конкретной команде, ведь у всех разные задачи и подбор футболистов. Сомневаюсь, что тренеры будут делать по пять замен, если подопечные в порядке. Но те коллективы, которые досрочно решат свои задачи, наверняка станут активнее проводить ротацию. А если команда, например, до конца сражается за путёвку в еврокубки, тасовать состав будет сложнее», — сказал Кобелев RT.
Ранее бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев рассказал, что может помочь футболистам РПЛ не попасть в функциональную яму осенью.