Кобелев поделился мнением, будут ли тренеры команд РПЛ использовать все пять замен в матче

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением, станут ли тренеры команд Российской премьер-лиги (РПЛ) использовать все разрешённые пять замен в матчах чемпионата, чтобы предоставить отдых своим игрокам.
Кобелев поделился мнением, будут ли тренеры команд РПЛ использовать все пять замен в матче
  • РИА Новости

«Здесь нужно смотреть на ситуацию в каждой конкретной команде, ведь у всех разные задачи и подбор футболистов. Сомневаюсь, что тренеры будут делать по пять замен, если подопечные в порядке. Но те коллективы, которые досрочно решат свои задачи, наверняка станут активнее проводить ротацию. А если команда, например, до конца сражается за путёвку в еврокубки, тасовать состав будет сложнее», — сказал Кобелев RT.

Ранее бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев рассказал, что может помочь футболистам РПЛ не попасть в функциональную яму осенью.

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