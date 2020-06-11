Малафеев сказал, что может помочь футболистам РПЛ не попасть в функциональную яму осенью

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев рассказал, какие меры могут помочь игрокам избежать проблем с функциональным состоянием осенью.

«Если получится освободить футболистов от выступления за сборные, у них останется достаточно времени на восстановление. Ведь если посчитать, то люди проводят в национальных командах по 50—60 дней в году. Я по себе это знаю», — заявил Малафеев RT.

При этом бывший голкипер «Зенита» выразил мнение, что к сентябрю-октябрю футболисты не успеют устать.

«Три месяца — недостаточный срок. Скорее, проблемы могут появиться в ноябре, когда как раз пойдут решающие матчи еврокубков», — заключил Малафеев.

Ранее президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов сообщил, что команды Российской премьер-лиги (РПЛ) обратились к руководителям соревнований с просьбой отсрочить старт сезона-2020/21.