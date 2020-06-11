Президент «Урала» сообщил, что клубы РПЛ попросили сдвинуть начало сезона-2020/21

Короткая ссылка
Глава екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов сообщил, что команды Российской премьер-лиги (РПЛ) обратились к руководителям соревнований с просьбой отсрочить старт сезона-2020/21.
Президент «Урала» сообщил, что клубы РПЛ попросили сдвинуть начало сезона-2020/21
  • РИА Новости

«Возможно, сезон РПЛ-2020/21 стартует не 1 августа, а 8—9-го числа. Клубы Премьер-лиги уже попросили сдвинуть его начало. Хотелось бы, чтобы пауза продлилась хотя бы дней десять. Двух недель отдыха футболистам точно хватит. Но что нам остаётся делать? Будем играть», — сказал Иванов RT.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин ответил, стоит ли ждать эпидемии травм после возобновления сезона РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить