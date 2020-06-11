Президент «Урала» сообщил, что клубы РПЛ попросили сдвинуть начало сезона-2020/21
- РИА Новости
«Возможно, сезон РПЛ-2020/21 стартует не 1 августа, а 8—9-го числа. Клубы Премьер-лиги уже попросили сдвинуть его начало. Хотелось бы, чтобы пауза продлилась хотя бы дней десять. Двух недель отдыха футболистам точно хватит. Но что нам остаётся делать? Будем играть», — сказал Иванов RT.
Ранее бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин ответил, стоит ли ждать эпидемии травм после возобновления сезона РПЛ.