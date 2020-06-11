Булыкин ответил, стоит ли ждать эпидемии травм после возобновления сезона РПЛ
- РИА Новости
«У тех игроков, которые находятся не в лучшей форме, проблемы возникнут в любом случае. Если грамотно проводить восстановление, травм можно избежать. Всё зависит от работы тренера по физподготовке и профессионализма самих футболистов. Хватит ли командам месяца на подготовку? В Европе хватает и двух недель. Месяца работы достаточно, чтобы не растерять форму вплоть до декабря», — заявил Булыкин RT.
Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об отсутствии паузы между сезонами РПЛ.