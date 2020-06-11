Кобелев поделился мнением об отсутствии паузы между сезонами РПЛ

Короткая ссылка
Бывший тренер московского футбольного клуба «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о том, что между завершением сезона-2019/20 и стартом первенства сезона-2020/21 практически не будет промежутка.
Кобелев поделился мнением об отсутствии паузы между сезонами РПЛ
  • РИА Новости

«Думаю, новый сезон начнётся всё-таки не 1 августа, а 8—10-го. Российские игроки отдыхали достаточно: сначала был зимний отпуск, затем почти трёхмесячная пауза из-за пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому не вижу ничего страшного в том, что перерыва между сезонами не будет», — сказал Кобелев в беседе с RT.

Ранее бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев выразил мнение, что для многих футболистов в удовольствие играть через два дня на третий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить