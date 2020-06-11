Кобелев поделился мнением об отсутствии паузы между сезонами РПЛ

Бывший тренер московского футбольного клуба «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о том, что между завершением сезона-2019/20 и стартом первенства сезона-2020/21 практически не будет промежутка.

«Думаю, новый сезон начнётся всё-таки не 1 августа, а 8—10-го. Российские игроки отдыхали достаточно: сначала был зимний отпуск, затем почти трёхмесячная пауза из-за пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому не вижу ничего страшного в том, что перерыва между сезонами не будет», — сказал Кобелев в беседе с RT.

Ранее бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев выразил мнение, что для многих футболистов в удовольствие играть через два дня на третий.