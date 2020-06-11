Малафеев: для многих футболистов в удовольствие играть через два дня на третий

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Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, как российские игроки смогут выдержать нагрузки из-за плотного соревновательного календаря.
Малафеев: для многих футболистов в удовольствие играть через два дня на третий
  • РИА Новости

«Нельзя забывать и о матчах сборных. Возможно, ими как раз пожертвуют, чтобы разгрузить футболистов. Команды ждёт насыщенный период длиной в полгода, однако так играли и раньше. Здесь мы будем отталкиваться от российских грандов, которые привыкли к напряжённому графику, выступая в еврокубках. Я вас уверяю, для многих только в удовольствие играть через два дня на третий. Тренироваться никто не любит», — заявил Малафеев в беседе с RT.

Ранее генеральный директор подмосковных «Химок» Василий Иванов сообщил, что клуб собирается подать заявку на лицензирование, чтобы в следующем сезоне выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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