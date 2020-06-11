«Химки» намерены пройти лицензирование для участия в РПЛ

Генеральный директор подмосковных «Химок» Василий Иванов сообщил, что клуб собирается подать заявку на лицензирование, чтобы в следующем сезоне выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В понедельник будем проходить лицензирование для участия в РПЛ. Пока это всё, что я могу сказать. Бизнесмен Ломакин будет спонсировать клуб? Без комментариев, пока мне нечего сказать», — цитирует Иванова Sport24.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования. Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявлял, что «Химки» готовятся поменять юридическое лицо и остаться в ФНЛ. По информации ряда СМИ, при определённых условиях «Химкам» может помочь бизнесмен и владелец клуба ПФЛ «Родина» Сергей Ломакин.

Ранее гендиректор «Химок» заявил, что не общался с потенциальным инвестором клуба Ломакиным.