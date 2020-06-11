«Химки» намерены пройти лицензирование для участия в РПЛ

Короткая ссылка
Генеральный директор подмосковных «Химок» Василий Иванов сообщил, что клуб собирается подать заявку на лицензирование, чтобы в следующем сезоне выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Химки» намерены пройти лицензирование для участия в РПЛ
  • @fckhimki
  • Facebook

«В понедельник будем проходить лицензирование для участия в РПЛ. Пока это всё, что я могу сказать. Бизнесмен Ломакин будет спонсировать клуб? Без комментариев, пока мне нечего сказать», — цитирует Иванова Sport24.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования. Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявлял, что «Химки» готовятся поменять юридическое лицо и остаться в ФНЛ. По информации ряда СМИ, при определённых условиях «Химкам» может помочь бизнесмен и владелец клуба ПФЛ «Родина» Сергей Ломакин.

Ранее гендиректор «Химок» заявил, что не общался с потенциальным инвестором клуба Ломакиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить