Гендиректор «Химок» заявил, что не общался с потенциальным инвестором клуба Ломакиным

Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов заявил, что не общался с потенциальным инвестором клуба бизнесменом Сергеем Ломакиным.

«У меня никакой информации нет, готовимся к лицензированию в РПЛ 15 июня. С Ломакиным я не разговаривал», — цитирует Иванова РИА Новости.

«Химки» заняли второе место по итогам сезона в ФНЛ, который был завершён досрочно из-за коронавируса. В связи с этим подмосковный коллектив получил право выступать в РПЛ, но в самом клубе намерены отказаться от этой возможности из-за недостатка финансов.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» сменят юридическое лицо и будут выступать в ФНЛ.