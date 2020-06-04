Гендиректор «Химок» заявил, что не общался с потенциальным инвестором клуба Ломакиным

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Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов заявил, что не общался с потенциальным инвестором клуба бизнесменом Сергеем Ломакиным.
Гендиректор «Химок» заявил, что не общался с потенциальным инвестором клуба Ломакиным
  • © ФК «Химки»

«У меня никакой информации нет, готовимся к лицензированию в РПЛ 15 июня. С Ломакиным я не разговаривал», — цитирует Иванова РИА Новости.

«Химки» заняли второе место по итогам сезона в ФНЛ, который был завершён досрочно из-за коронавируса. В связи с этим подмосковный коллектив получил право выступать в РПЛ, но в самом клубе намерены отказаться от этой возможности из-за недостатка финансов.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» сменят юридическое лицо и будут выступать в ФНЛ.

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