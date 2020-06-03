Терюшков заявил, что «Химки» сменят юридическое лицо и будут выступать в ФНЛ

Короткая ссылка
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что подмосковный футбольный клуб «Химки» сменит юридическое лицо и станет частной структурой.
Терюшков заявил, что «Химки» сменят юридическое лицо и будут выступать в ФНЛ
  • © ФК «Химки»

«Мы договорились, но до конца пока сделку не завершили. Договариваемся с инвесторами, будет новое юридическое лицо — чисто коммерческое. Соответственно, мы закрываем все долги, я имею в виду июньскую зарплату, и передаём все контракты в новое юрлицо. Оно будет выступать в ФНЛ с задачами выйти в Премьер-лигу, поскольку владелец Сергей Ломакин, если мы с ним договоримся, является амбициозным», — цитирует Терюшкова ТАСС.

По его словам, команда продолжит выступать в Футбольной национальной лиге, так как на данный момент много средств направлено на борьбу с коронавирусом. При этом «Химки» будут бороться за победу в Кубке России.

«Химки» заняли второе место по итогам сезона в ФНЛ, который был завершён досрочно из-за коронавируса. В связи с этим подмосковный коллектив получил право выступать в РПЛ.

Ранее Терюшков заявил, что рассчитывает, что «Химки» станут частным футбольным клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить