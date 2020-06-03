Терюшков заявил, что «Химки» сменят юридическое лицо и будут выступать в ФНЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что подмосковный футбольный клуб «Химки» сменит юридическое лицо и станет частной структурой.

«Мы договорились, но до конца пока сделку не завершили. Договариваемся с инвесторами, будет новое юридическое лицо — чисто коммерческое. Соответственно, мы закрываем все долги, я имею в виду июньскую зарплату, и передаём все контракты в новое юрлицо. Оно будет выступать в ФНЛ с задачами выйти в Премьер-лигу, поскольку владелец Сергей Ломакин, если мы с ним договоримся, является амбициозным», — цитирует Терюшкова ТАСС.

По его словам, команда продолжит выступать в Футбольной национальной лиге, так как на данный момент много средств направлено на борьбу с коронавирусом. При этом «Химки» будут бороться за победу в Кубке России.

«Химки» заняли второе место по итогам сезона в ФНЛ, который был завершён досрочно из-за коронавируса. В связи с этим подмосковный коллектив получил право выступать в РПЛ.

Ранее Терюшков заявил, что рассчитывает, что «Химки» станут частным футбольным клубом.