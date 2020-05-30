Министр спорта Московской области рассчитывает, что «Химки» станут частным футбольным клубом

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о ситуации вокруг футбольного клуба «Химки».
Министр спорта Московской области рассчитывает, что «Химки» станут частным футбольным клубом
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«Ситуация остаётся такой же, как и неделю назад. Мы продолжаем разговаривать с инвесторами. Они готовы зайти, но не под РПЛ, а под ФНЛ. Хотим, чтобы они полностью перехватили клуб и уже со следующего сезона принимали решение сами — о выходе или невыходе в РПЛ. Но уже за счёт 100% частного капитала. Это было бы правильно. «Химки» станут частным клубом? Мы на это как минимум рассчитываем. Проводим работу, чтобы снять нагрузку с бюджета, чтобы клуб управлялся с позиции бизнеса», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ведутся переговоры с разными инвесторами и понимание того, что ждёт клуб, может появиться уже к концу следующей недели.

«Что будет, если не удастся договориться с инвесторами? Ничего не изменится. Клуб, как и прежде, будет финансироваться из бюджета и выступать в ФНЛ», — добавил министр спорта области.

После досрочного завершения сезона ФНЛ «Химки» со второго места в лиге напрямую вышли в РПЛ.

Ранее гендиректор «Химок» высказался о будущем клуба.

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