Футболист МЮ Матич поддержал игроков сербского клуба, объявивших голодовку

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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поддержал игроков клуба третьего сербского дивизиона «Борац», которые объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты.
Футболист МЮ Матич поддержал игроков сербского клуба, объявивших голодовку
  • © REUTERS/Phil Noble

Как сообщает Reuters, в забастовке принимают участие около 25 футболистов клуба, который был расформирован из-за долгов. При этом владельцы «Бораца» купили новый клуб, который назвали «Борац 1926». Новая команда будет играть на том же стадионе, у неё тот же тренер.

«Я хочу сказать, что вы не одиноки, я со всеми вами», — поддержал игроков Матич.

Ранее сообщалось, что бывший клуб Акселя Витселя обанкротился и снялся с чемпионата Китая по футболу.

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