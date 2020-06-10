Футболист МЮ Матич поддержал игроков сербского клуба, объявивших голодовку

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поддержал игроков клуба третьего сербского дивизиона «Борац», которые объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты.

Как сообщает Reuters, в забастовке принимают участие около 25 футболистов клуба, который был расформирован из-за долгов. При этом владельцы «Бораца» купили новый клуб, который назвали «Борац 1926». Новая команда будет играть на том же стадионе, у неё тот же тренер.

«Я хочу сказать, что вы не одиноки, я со всеми вами», — поддержал игроков Матич.

Ранее сообщалось, что бывший клуб Акселя Витселя обанкротился и снялся с чемпионата Китая по футболу.