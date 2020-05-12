СМИ: Бывший клуб Витселя обанкротился и снялся с чемпионата Китая по футболу

Футбольный клуб «Тяньцзинь Тяньхай» объявил о решении сняться с чемпионата Китая по футболу из-за проблем с финансами.

Как сообщает Globo Esporte, 11 мая «Тяньцзинь» признал себя банкротом, в связи с чем объявил об отказе от участия в чемпионате Китая по футболу.

Отмечается, что в число участников китайской Суперлиги войдёт «Шеньчжэнь», покинувший высший дивизион страны по итогам прошедшего первенства.

«Тяньцзинь» был основан в 2006 году. За это время его цвета защищали такие футболисты, как бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато, экс-форвард «Севильи» Луис Фабиано и экс-полузащитник «Зенита», ныне выступающий за дортмундскую «Боруссию», Аксель Витсель.

Ранее сообщалось, что убытки клубов Английской премьер-лиги из-за паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса, составят по меньшей мере £300 млн.