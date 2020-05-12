СМИ: Клубы АПЛ потеряют минимум £300 млн из-за пандемии коронавируса

Убытки клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) из-за паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса, составят по меньшей мере £300 млн.

По информации The Guardian, клубы АПЛ будут вынуждены вернуть телевещателям от £300 млн до £350 млн. Отмечается, что это станет компенсацией за нарушение условий соглашения на показ матчей чемпионата Англии, вызванное временной приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

В том случае, если действующее первенство Англии по футболу будет решено окончательно прекратить, сумма компенсации возрастёт до £762 млн.

Ранее сообщалось, что британские власти разрешили возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные соревнования в стране с 1 июня.