Украинский боксёр Гвоздик завершил карьеру

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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Александр Гвоздик завершил профессиональную карьеру.
Украинский боксёр Гвоздик завершил карьеру
  • Reuters

Об этом сообщает Tribuna со ссылкой на слова самого 33-летнего спортсмена, подтвердившего свой уход из бокса, но отказавшегося комментировать такое решение.

На профессиональном ринге Гвоздик провел 18 поединков, в 17 из которых одержал победу и в одном потерпел поражение — от россиянина Артура Бетербиева. Таким образом, этот бой стал последним в карьере украинца. 

Гвоздик также является бронзовым призерём Олимпиады-2012.

Ранее Дмитрий Бивол рассказал о возможности проведения объединительного боя с Бетербиевым.

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