Родионов о дезинфекции мячей: любая мера важна для профилактики

Врач московского «Динамо» и молодёжной сборной России по футболу Александр Родионов оценил эффективность дезинфекции мячей перед матчами.

«Любая мера важна для профилактики. Но учёные уже сделали вывод, что вирус на поверхности практически не живёт. А дезинфекция мяча теряет смысл после того, как им начинают играть. Конечно, все эти процедуры могут выглядеть спорно, но лучше выполнять их, чем ничего не делать, а потом разводить руками в стороны. Любой способ профилактики дешевле, чем лечение от коронавируса», — заявил Родионов в интервью RT.

Чемпионат Российской премьер-лиги, прерванный из-за коронавируса, возобновится 19 июня.

Ранее сообщалось, что врач молодёжной сборной России не исключает появления второй волны COVID-19.