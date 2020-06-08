Родионов о дезинфекции мячей: любая мера важна для профилактики

Короткая ссылка
Врач московского «Динамо» и молодёжной сборной России по футболу Александр Родионов оценил эффективность дезинфекции мячей перед матчами.
Родионов о дезинфекции мячей: любая мера важна для профилактики
  • РИА Новости

«Любая мера важна для профилактики. Но учёные уже сделали вывод, что вирус на поверхности практически не живёт. А дезинфекция мяча теряет смысл после того, как им начинают играть. Конечно, все эти процедуры могут выглядеть спорно, но лучше выполнять их, чем ничего не делать, а потом разводить руками в стороны. Любой способ профилактики дешевле, чем лечение от коронавируса», — заявил Родионов в интервью RT

Чемпионат Российской премьер-лиги, прерванный из-за коронавируса, возобновится 19 июня.

Ранее сообщалось, что врач молодёжной сборной России не исключает появления второй волны COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить