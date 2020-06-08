«Матч ТВ» покажет семь игр Примеры в первом туре после возобновления сезона в Испании

Стало известно, сколько встреч испанской футбольной Примеры будет транслировать телеканал «Матч ТВ» в первом туре после возобновления сезона в стране.

Чемпионат возобновится 11 июня матчем 28-го тура между «Севильей» и «Бетисом», который будет транслироваться на «Матч ТВ» в прямом эфире.

Кроме того, канал покажет матчи «Гранада» — «Хетафе» и «Валенсия» — «Леванте» (12 июня), «Мальорка» — «Барселона» (13 июня). 14 июня будут транслироваться следующие игры: «Атлетик» — «Атлетико», «Реал» — «Эйбар», «Реал Сосьедад» — «Осасуна».

Также 13 июня канал «Матч! Футбол 1» покажет матчи «Эспаньол» — «Алавес», «Сельта» — «Вильярреал», «Леганес» — «Вальядолид».

Ранее сообщалось, что матчи Примеры начнутся с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавируса.









