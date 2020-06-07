Матчи Примеры начнутся с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавируса

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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что ближайшие матчи Примеры и Сегунды после возобновления сезона будут начинаться с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавируса.
Матчи Примеры начнутся с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба RFEF, организации пришли к соглашению отдать дань уважения в течение оставшейся части сезона всем тем, кто умер во время пандемии, а также членам их семей.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров. Возобновление сезона Примеры запланировано на 11 июня, а Сегунды — на 10 июня.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу».

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