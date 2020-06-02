«Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»

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Мадридский «Реал» не будет проводить матчи возобновлённого сезона на своём домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
  • Reuters

По словам президента клуба Флорентино Переса, которые передаёт Goal, команда проведёт оставшиеся матчи на стадионе «Альфредо Ди Стефано», что позволит продвинуться в процессе реконструкции «Сантьяго Бернабеу».

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров. Возобновление сезона запланировано на 11 июня.

Ранее сообщалось, что «Реал» может остаться без летних трансферов из-за коронавируса.

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