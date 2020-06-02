«Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский «Реал» не будет проводить матчи возобновлённого сезона на своём домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».

По словам президента клуба Флорентино Переса, которые передаёт Goal, команда проведёт оставшиеся матчи на стадионе «Альфредо Ди Стефано», что позволит продвинуться в процессе реконструкции «Сантьяго Бернабеу».

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров. Возобновление сезона запланировано на 11 июня.

Ранее сообщалось, что «Реал» может остаться без летних трансферов из-за коронавируса.