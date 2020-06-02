«Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
- Reuters
По словам президента клуба Флорентино Переса, которые передаёт Goal, команда проведёт оставшиеся матчи на стадионе «Альфредо Ди Стефано», что позволит продвинуться в процессе реконструкции «Сантьяго Бернабеу».
Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров. Возобновление сезона запланировано на 11 июня.
Ранее сообщалось, что «Реал» может остаться без летних трансферов из-за коронавируса.