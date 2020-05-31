СМИ: «Реал» может остаться без летних трансферов из-за коронавируса

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Испанский футбольный клуб «Реал» может не провести ни одной трансферной сделки в предстоящее окно переходов.
СМИ: «Реал» может остаться без летних трансферов из-за коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщает Marca, кризис, который возник из-за пандемии коронавирусной инфекции, может серьёзно отразиться на клубе, поэтому команда может отказаться от проведения трансферов предстоящим летом.

Отмечается, что «Реал» всё же может выйти на трансферный рынок в том случае, если распродаст достаточное количество своих игроков, что считается маловероятным сценарием из-за их запросов по зарплатам, которые не смогут удовлетворить большинство клубов, также пострадавших из-за экономических последствий пандемии.

Ранее сообщалось, что клубы Примеры смогут проводить полноценные тренировки в группах с 1 июня.

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