Тренер «Пармы» рассказал, что переболел коронавирусом

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Парма» Роберто Д’Аверса сообщил, что переболел коронавирусом.

«После игры со СПАЛом у меня несколько дней была повышенная температура. Серьёзных симптомов не ощущал, поэтому я не стал проходить тестирование, мы не могли сказать, есть у меня коронавирус или нет. Только в последующие дни это было подтверждено после сдачи анализа крови на антитела», — приводит слова тренера Football Italia.

Д’Аверса отметил, что в такое время года у него всегда немного повышается температура.

«Показывало только 37. Я находился на самоизоляции вместе с семьёй», — добавил специалист.

Таким образом, наставник «Пармы» стал уже третьим главным тренером в клубах Серии А, переболевшим коронавирусом. Прежде об этом рассказали Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты» и Беппе Якини из «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что в Серии А будут проводить по пять замен до конца сезона.