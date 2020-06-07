Тренер «Пармы» рассказал, что переболел коронавирусом

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Главный тренер итальянского футбольного клуба «Парма» Роберто Д’Аверса сообщил, что переболел коронавирусом.
Тренер «Пармы» рассказал, что переболел коронавирусом
  • Reuters

«После игры со СПАЛом у меня несколько дней была повышенная температура. Серьёзных симптомов не ощущал, поэтому я не стал проходить тестирование, мы не могли сказать, есть у меня коронавирус или нет. Только в последующие дни это было подтверждено после сдачи анализа крови на антитела», — приводит слова тренера Football Italia.

Д’Аверса отметил, что в такое время года у него всегда немного повышается температура.

«Показывало только 37. Я находился на самоизоляции вместе с семьёй», — добавил специалист.

Таким образом, наставник «Пармы» стал уже третьим главным тренером в клубах Серии А, переболевшим коронавирусом. Прежде об этом рассказали Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты» и Беппе Якини из «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что в Серии А будут проводить по пять замен до конца сезона.

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