Мамиашвили рассказал, когда UWW займётся новым календарём соревнований по борьбе

Короткая ссылка
Президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент Объединённого мира борьбы (UWW) Михаил Мамиашвили рассказал о предстоящем начале работы по формированию календаря международных соревнований.
Мамиашвили рассказал, когда UWW займётся новым календарём соревнований по борьбе
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Завтра начинаем верстать международный календарь — 8 июня пройдёт заседание технического комитета UWW, я проведу его по видеосвязи. Сейчас самое важное — выработать позицию и дать рекомендации бюро и исполкому UWW, который должен пройти до конца июня», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Он отметил, что существует целый комплекс вопросов, поскольку нужно проанализировать информацию по всем странам, которых коснулись проблемы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«По-разному и в финансовом, и в практическом вопросе, и всё это должно быть взвешено и проанализировано», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что Абдулрашид Садулаев переболел коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить