Мамиашвили рассказал, когда UWW займётся новым календарём соревнований по борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент Объединённого мира борьбы (UWW) Михаил Мамиашвили рассказал о предстоящем начале работы по формированию календаря международных соревнований.

«Завтра начинаем верстать международный календарь — 8 июня пройдёт заседание технического комитета UWW, я проведу его по видеосвязи. Сейчас самое важное — выработать позицию и дать рекомендации бюро и исполкому UWW, который должен пройти до конца июня», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Он отметил, что существует целый комплекс вопросов, поскольку нужно проанализировать информацию по всем странам, которых коснулись проблемы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«По-разному и в финансовом, и в практическом вопросе, и всё это должно быть взвешено и проанализировано», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что Абдулрашид Садулаев переболел коронавирусной инфекцией.