Борец Садулаев переболел коронавирусом

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев признался, что переболел коронавирусной инфекцией.

«Признаюсь, я тоже, как и большинство земляков, не придавал значения коронавирусу. Мы реально болезнь недооценили. Опасность и угрозу этой болезни мы начали ощущать лишь тогда, когда она постучалась к нам в дверь. Я сам перенёс это, перенесли мои родные и близкие. Очень многих моих знакомых уже нет с нами», — рассказал в Instagram Садулаев.

Также олимпийский чемпион по вольной борьбе призвал жителей Дагестана оставаться дома в праздничные дни.

«Обычно на праздники я езжу в горы, чтобы навестить дедушку, всех родственников, но в этом году я вынужден прервать эту традицию. Буду отмечать дома в кругу семьи. Я хочу всех призвать к этому — отмечать дома. Нужно беречь не только себя, но и тех людей, кто вокруг нас, особенно старших. Прошу вас придерживаться правил, которые нам рекомендуют наши врачи. Понимаю, что сидеть дома третий месяц — нелёгкая задача, но надо проявить терпение, чтобы мы как можно быстрее вернулись к нормальной жизни», — призвал Садулаев.

Ранее сообщалось, что матчи немецкой Бундеслиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса.