Уайт заявил, что Мисвидаль и Джонс должны провести ещё по семь боёв в UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал ситуацию вокруг новых финансовых запросов бойцов Хорхе Масвидаля и Джона Джонса.

«Хорхе Масвидаль недавно подписал новый контракт с UFC. У него соглашение на восемь поединков и по контракту он должен выступить ещё семь раз. Джон Джонс подписал новый контракт в прошлом году и он также должен провести ещё семь поединков. Проблема в том, что у них осталось не по три поединка. Они не могут сказать, «чёрт, я подписывал контракт три года назад, сейчас я в совершенно другой ситуации». Этого нет, они заключали соглашения несколько месяцев назад», — рассказал Уайт на пресс-конференции.

В активе 35-летнего Мисвидаля 35 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах. Он выступает в UFC c 2013 года. На его счету 32-летнего Джонса 26 побед и одно поражение в карьере, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Масвидаль пригрозил покинуть UFC из-за недовольства суммами гонораров.