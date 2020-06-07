Малкин включён в пятёрку лучших центрфорвардов десятилетия в НХЛ
- Reuters
Россиянин занял в рейтинге четвёртое место.
Первым стал его партнёр по «Питтсбургу» Сидни Кросби. Второе место у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз». Тройку замкнул представитель «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон. Пятое место у Стивена Стэмкоса, выступающего за «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В активе 33-летнего Малкина 907 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1076 (416 + 660) очков. В составе «Питтсбурга» он трижды выиграл Кубок Стэнли.
Ранее НХЛ объявила формат проведения серий плей-офф Кубка Стэнли и порядок посева команд.