Малкин включён в пятёрку лучших центрфорвардов десятилетия в НХЛ

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» россиянин Евгений Малкин вошёл в пятёрку лучших центральных нападающих лиги прошедшего десятилетия по версии Hockey Writers.
Малкин включён в пятёрку лучших центрфорвардов десятилетия в НХЛ
  • Reuters

Россиянин занял в рейтинге четвёртое место.

Первым стал его партнёр по «Питтсбургу» Сидни Кросби. Второе место у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз». Тройку замкнул представитель «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон. Пятое место у Стивена Стэмкоса, выступающего за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В активе 33-летнего Малкина 907 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1076 (416 + 660) очков. В составе «Питтсбурга» он трижды выиграл Кубок Стэнли.

Ранее НХЛ объявила формат проведения серий плей-офф Кубка Стэнли и порядок посева команд.

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