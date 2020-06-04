НХЛ объявила формат проведения серий плей-офф Кубка Стэнли и порядок посева команд

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Все серии плей-офф Кубка Стэнли — 2020 будут проведены до четырёх побед, а после каждого раунда команды будут посеяны заново,
НХЛ объявила формат проведения серий плей-офф Кубка Стэнли и порядок посева команд
  • Reuters

Как сообщает NHL.com/ru, турнир начнётся с квалификационного раунда с участием 16 команд (серии пройдут до трёх побед) и группового раунда для определения посева в плей-офф среди четырёх лучших команд из каждой конференции.

В каждой серии после квалификационного раунда команда с наивысшим посевом сыграет с командой с самым низким посевом, вторая команда встретится с предпоследней и так далее.

Квалификационный раунд и групповой турнир пройдут в двух городах, которые пока не определены. 

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