НХЛ объявила формат проведения серий плей-офф Кубка Стэнли и порядок посева команд
- Reuters
Как сообщает NHL.com/ru, турнир начнётся с квалификационного раунда с участием 16 команд (серии пройдут до трёх побед) и группового раунда для определения посева в плей-офф среди четырёх лучших команд из каждой конференции.
В каждой серии после квалификационного раунда команда с наивысшим посевом сыграет с командой с самым низким посевом, вторая команда встретится с предпоследней и так далее.
Квалификационный раунд и групповой турнир пройдут в двух городах, которые пока не определены.
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