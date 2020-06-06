Уайт: привезти бойцов из Бразилии или России невероятно сложно

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт посетовал на сложную организацию поединков с участием российских и бразильских бойцов на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Когда я занимался организацией турниров, никто не верил, что у меня выйдет. Кто-то говорил, что я не должен устраивать турниры, кто-то говорил, что идея провалится. Но мы проводим их. Запреты на полёты стали для нас настоящим кошмаром. Привезти бойцов из Бразилии или России очень сложно, невероятно сложно», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции, предшествующей турниру UFC 250.

Турнир UFC 250 пройдёт в ночь с 6 на 7 июня мск.

Ранее СМИ раскрыли местоположение бойцовского острова UFC.