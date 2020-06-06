СМИ раскрыли местоположение бойцовского острова UFC

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Бойцовский остров, где будут проходить турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), находится в столице ОАЭ Абу-Даби.
СМИ раскрыли местоположение бойцовского острова UFC
  • Reuters

Об этом сообщает Globo. На территории Абу-Даби располагается более 200 островов. По информации источника, на одном из них состоится турнир UFC 27 июня.

На бойцовском острове свои поединки смогут проводить бойцы со всего мира. Предполагается, что после прибытия в Абу-Даби спортсмены будут сдавать тесты на коронавирус, после чего отправятся на самоизоляцию до результатов теста.

Ранее друг Абдулманапа Нурмагомедова рассказал о его состоянии.

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