СМИ раскрыли местоположение бойцовского острова UFC

Бойцовский остров, где будут проходить турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), находится в столице ОАЭ Абу-Даби.

Об этом сообщает Globo. На территории Абу-Даби располагается более 200 островов. По информации источника, на одном из них состоится турнир UFC 27 июня.

На бойцовском острове свои поединки смогут проводить бойцы со всего мира. Предполагается, что после прибытия в Абу-Даби спортсмены будут сдавать тесты на коронавирус, после чего отправятся на самоизоляцию до результатов теста.

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