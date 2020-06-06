Победитель боя Стерлинг — Сандхеген встретится с победителем поединка между Яном и Алдо
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«Я полностью согласен, что в этом поединке встретятся претенденты на пояс. Победитель получит титульный бой», — цитирует Уайта BJ Penn.
Стерлинг и Сандхеген встретятся на турнире UFC 250.
Пояс чемпиона UFC в легчайшем весе стал вакантным, когда Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. После этого Уайт заявил, что за титул поборются россиянин Пётр Ян и экс-чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алдо.
Ранее боец MMA Альберт Туменов выразил уверенность, что Ян победит Алдо и станет чемпионом UFC.