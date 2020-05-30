Боец MMA Туменов уверен, что Ян победит Алдо и станет чемпионом UFC

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов считает, что его соотечественник Пётр Ян сможет победить бразильца Жозе Алдо и станет чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
Боец MMA Туменов уверен, что Ян победит Алдо и станет чемпионом UFC
  • Reuters

«Ян должен стать чемпионом. Он действительно один из самых крутых бойцов. Мне очень нравится его стиль. Он постоянно напирает, постоянно работает и не даёт передышки. Плюс Алдо уже на спаде, хотя его не стоит сбрасывать со счетов. Как бы то ни было, думаю, Пётр станет чемпионом», — заявил Туменов в интервью на YouTube-канале Haysport Chanell

Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Действующий чемпион дивизиона американец Генри Сехудо 10 мая объявил о завершении карьеры. Глава UFC Дана Уайт заявил, что соперником Яна за титул станет экс-чемпион UFC в полулёгком весе Алдо.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение. На счету Алдо 28 побед и шесть поражений. 

Ранее Ян выразил уважение своему следующему сопернику Алдо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить