Боец MMA Туменов уверен, что Ян победит Алдо и станет чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов считает, что его соотечественник Пётр Ян сможет победить бразильца Жозе Алдо и станет чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Ян должен стать чемпионом. Он действительно один из самых крутых бойцов. Мне очень нравится его стиль. Он постоянно напирает, постоянно работает и не даёт передышки. Плюс Алдо уже на спаде, хотя его не стоит сбрасывать со счетов. Как бы то ни было, думаю, Пётр станет чемпионом», — заявил Туменов в интервью на YouTube-канале Haysport Chanell.

Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Действующий чемпион дивизиона американец Генри Сехудо 10 мая объявил о завершении карьеры. Глава UFC Дана Уайт заявил, что соперником Яна за титул станет экс-чемпион UFC в полулёгком весе Алдо.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение. На счету Алдо 28 побед и шесть поражений.

Ранее Ян выразил уважение своему следующему сопернику Алдо.