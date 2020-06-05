Дюков заявил, что доходы футбольных клубов сократились более чем на 50% из-за пандемии

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о финансовых потерях российских клубов из-за пандемии коронавируса.
Дюков заявил, что доходы футбольных клубов сократились более чем на 50% из-за пандемии
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Если расходные статьи клубов сократились незначительно, то доходы упали более чем наполовину. Клубы уже столкнулись с сокращением финансирования со стороны регионов. Это приводит к ситуации, когда им сложно продолжать свою деятельность. Некоторые клубы из благополучных в прошлом районов оказались на грани банкротства», — заявил Дюхов в ходе итогового заседания коллегии Министерства спорта России.

Он отметил, что некоторым организациям пришлось пойти на сокращение штата или вообще остановить свою деятельность.

«Это коснулось и других субъектов футбола — региональные федерации, любительские лиги и клубы. Это оказало влияние и на тренировочный процесс. Игроки старались поддерживать форму, тренеры — удалённо руководить. Но мы понимаем, что это не может быть заменой полноценному тренировочному процессу, это начало оказывать влияние на уровень готовности и мастерства наших спортсменов», — добавил Дюков.

Футбольный сезон в России, как и в большинстве стран мира, был прерван из-за пандемии коронавируса ещё в марте.

Ранее сообщалось, что РФС готов делиться опытом возобновления сезона с другими федерациями.

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