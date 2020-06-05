РФС готов делиться опытом возобновления сезона с другими федерациями

Российский футбольный союз (РФС) готов поделиться опытом возобновления соревновательного сезона в условиях пандемии коронавируса с другими национальными спортивными федерациями.

Об этом в ходе итогового заседания коллегии Министерства спорта России заявил президент РФС Александр Дюков.

«Что касается регламента, он будет адаптироваться с учётом выхода новых требований и правил со стороны Роспотребнадзора. Появляются новые средства индивидуальной защиты, технические новшества будут применяться, мы готовы делиться этим регламентом с другими видами спорта, соответствующие просьбы мы уже получили», — заявил президент РФС.

RT вёл прямую трансляцию заседания.

Розыгрыш Российской премьер-лиги был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня. Кубок России планируется возобновить 24 июня.

Ранее сообщалось, что РФС закупил экспресс-лаборатории для тестов на коронавирус.