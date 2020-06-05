РФС закупил экспресс-лаборатории для тестов на коронавирус

Российский футбольный союз (РФС) закупил экспресс-лаборатории для проведения тестирования на коронавирус.

Об этом в ходе итогового заседания коллегии Министерства спорта России заявил президент РФС Александр Дюков.

«Они позволяют в течение часа проводить диагностику команды. Что касается тренировочного процесса, не все могут обеспечить полную изоляцию и обсервацию игроков, они уезжают и приезжают на базы», — заявил президент РФС, а также посоветовал другим спортивным федерациям закупить аналогичное оборудование.

RT вёл прямую трансляцию заседания.

Ранее сообщалось, что следующее заседание исполкома РФС пройдёт 9 июня.