Следующее заседание исполкома РФС пройдёт 9 июня

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников сообщил о дате проведения следующего заседания исполкома организации.

«Сегодня президент РФС Александр Дюков в формате ВКС провёл оперативное совещание с руководителями профильных направлений. Обсуждались возобновление РПЛ, работа по подготовке регламента рестарта, взаимодействие с правительством России и руководством регионов, прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки. На совещании были приняты решения о проведении исполкома РФС 9 июня, о создании комиссии при президенте РФС по координации работы субъектов футбола по профилактике коронавируса», — заявил Мельников.

Ранее Замятин стал новым финансовым директором РФС.