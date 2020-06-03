Следующее заседание исполкома РФС пройдёт 9 июня
- РИА Новости
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«Сегодня президент РФС Александр Дюков в формате ВКС провёл оперативное совещание с руководителями профильных направлений. Обсуждались возобновление РПЛ, работа по подготовке регламента рестарта, взаимодействие с правительством России и руководством регионов, прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки. На совещании были приняты решения о проведении исполкома РФС 9 июня, о создании комиссии при президенте РФС по координации работы субъектов футбола по профилактике коронавируса», — заявил Мельников.
Ранее Замятин стал новым финансовым директором РФС.