Замятин стал новым финансовым директором РФС

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении финансовым директором организации Арсения Замятина.
Замятин стал новым финансовым директором РФС
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Желаем ему успехов в профессиональной деятельности в РФС!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

С 2017 году Замятин работал в компании ТЭЭМП на посту финансового директора. Начинал карьеру в Министерстве энергетики России, затем перешёл в Институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ, а впоследствии работал в финансовых структурах «Газпрома» и в строительном бизнесе.

Ранее Чернышенко заявил, что ведётся работа по показу матчей РПЛ на федеральных каналах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить