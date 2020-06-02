Чернышенко заявил, что ведётся работа по показу матчей РПЛ на федеральных каналах

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Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что ведутся переговоры о показе большинства матчей Российской премьер-лиги, которая возобновится в июне, на федеральных телеканалах.
Чернышенко заявил, что ведётся работа по показу матчей РПЛ на федеральных каналах
  • РИА Новости

«РПЛ и РФС провели большую работу и сегодня готовы обеспечить безопасность для спортсменов и зрителей. На этом этапе согласовано открытие трибун на матчах РПЛ, пока с минимальным количеством зрителей — не более 10%, но это уже живой футбол, с поддержкой зрителей, создающих небывалую эмоциональную атмосферу. Поскольку присутствие болельщиков на трибунах будет ограничено, мы договариваемся о том, чтобы больше матчей можно было видеть на бесплатных федеральных каналах», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.

Ранее Чернышенко заявил, что матчи РПЛ возобновятся 19 июня.

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