В «Питтсбурге» заявили о случае заражения коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба «Питтсбург Пингвинз». Отмечается, что заразившийся хоккеист находится вне Питтсбурга. Он уже выздоровел и чувствует себя отлично. На данный момент он изолирован дома, все лица, находившиеся в тесном контакте с игроком, уведомлены о его диагнозе.
В составе «Питтсбурга» выступает российский форвард Евгений Малкин. Во время объявленного НХЛ периода самоизоляции форвард находился в своей квартире в Майами.
Ранее НХЛ объявила формат проведения серий плей-офф Кубка Стэнли и порядок посева команд.