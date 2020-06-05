В «Питтсбурге» заявили о случае заражения коронавирусом

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» зарегистрировал один случай заражения коронавирусом среди игроков.

Об этом сообщает пресс-служба «Питтсбург Пингвинз». Отмечается, что заразившийся хоккеист находится вне Питтсбурга. Он уже выздоровел и чувствует себя отлично. На данный момент он изолирован дома, все лица, находившиеся в тесном контакте с игроком, уведомлены о его диагнозе.

В составе «Питтсбурга» выступает российский форвард Евгений Малкин. Во время объявленного НХЛ периода самоизоляции форвард находился в своей квартире в Майами.

Ранее НХЛ объявила формат проведения серий плей-офф Кубка Стэнли и порядок посева команд.