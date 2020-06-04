Панов: сообщения о моём аресте не соответствуют действительности
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- РИА Новости
При этом Панов опроверг слухи о своём аресте.
«Первое, что я хочу сказать, — я на свободе, и все сообщения в прессе о моём аресте не соответствуют действительности. Я уверен в профессионализме сотрудников наших органов и надеюсь, что в ближайшее время истина будет установлена», — цитирует функционера «Чемпионат».
Панов также отметил, что сотрудники «НН» работают в обычном режиме и ведут подготовку к новому сезону.
Ранее сообщалось, что капитан баскетбольного ЦСКА Кайл Хайнс, двукратный победитель Евролиги в составе московского клуба, покинул команду.