Панов: сообщения о моём аресте не соответствуют действительности

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Известный в прошлом российский баскетболист, ныне генменеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил, что Следственный комитет РФ по Нижегородской области проводит проверку по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками регионального Минспорта.
Панов: сообщения о моём аресте не соответствуют действительности
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

При этом Панов опроверг слухи о своём аресте.

«Первое, что я хочу сказать, — я на свободе, и все сообщения в прессе о моём аресте не соответствуют действительности. Я уверен в профессионализме сотрудников наших органов и надеюсь, что в ближайшее время истина будет установлена», — цитирует функционера «Чемпионат».

Панов также отметил, что сотрудники «НН» работают в обычном режиме и ведут подготовку к новому сезону.

Ранее сообщалось, что капитан баскетбольного ЦСКА Кайл Хайнс, двукратный победитель Евролиги в составе московского клуба, покинул команду.

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