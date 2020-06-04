Панов: сообщения о моём аресте не соответствуют действительности

Известный в прошлом российский баскетболист, ныне генменеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил, что Следственный комитет РФ по Нижегородской области проводит проверку по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками регионального Минспорта.

При этом Панов опроверг слухи о своём аресте.

«Первое, что я хочу сказать, — я на свободе, и все сообщения в прессе о моём аресте не соответствуют действительности. Я уверен в профессионализме сотрудников наших органов и надеюсь, что в ближайшее время истина будет установлена», — цитирует функционера «Чемпионат».

Панов также отметил, что сотрудники «НН» работают в обычном режиме и ведут подготовку к новому сезону.

Ранее сообщалось, что капитан баскетбольного ЦСКА Кайл Хайнс, двукратный победитель Евролиги в составе московского клуба, покинул команду.