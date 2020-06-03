Баскетболист Хайнс попрощался с ЦСКА

Капитан баскетбольного ЦСКА Кайл Хайнс, двукратный победитель Евролиги в составе московского клуба, покинул команду.

По словам президента ЦСКА Андрея Ватутина, это «далеко не лучший день для команды и болельщиков».

«Кайл провёл у нас семь великолепных сезонов, помог выиграть два титула чемпиона Евролиги, блестяще справлялся с функциями капитана, стал настоящим символом команды. Его вклад в наши общие успехи нельзя переоценить, и мы с большим уважением относимся к решению игрока принять новый вызов, начать новый этап в своей жизни», — приводит слова Ватутина официальный сайт армейцев.

«Я буду помнить отношения, дружбу, которые мы выстроили вместе с вами всеми. У нас были хорошие и плохие моменты: мы плакали, когда было трудно, мы праздновали, когда приходили триумфальные победы. В конце концов, главное, что я ценю, — мы прошли через это вместе. И пусть наш общий путь подходит к концу, это не прощание. Мы ещё увидимся», — сказал, в свою очередь, Хайнс.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о переходе в клуб Николы Милутинова из «Олимпиакоса».