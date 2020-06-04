Жена Малкина не считает США врагом России

Анна Кастерова, жена форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» россиянина Евгения Малкина, не считает, что США являются врагом России.

«Разве Америка — враг России? Да, у стран есть какие-то нерешённые политические вопросы, но это две огромные державы. Опять же существует здоровая конкуренция. Может быть, люди, которые так говорят, чувствуют к американцам какую-то зависть. Я не совсем понимаю эту реакцию, потому что сама живу в США. Но сильного политического противостояния между странами я не вижу», — цитирует Кастерову «Спорт-Экспресс».

Она также отметила, что её муж очень уважает президента России Владимира Путина и всегда играет с ним в хоккей, когда приезжает на родину.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Малкин провёл 55 матчей в составе «Питтсбурга». На счету российского центрального нападающего 25 заброшенных шайб и 49 результативных передач.

Ранее жена Малкина высказалась по поводу критики в адрес мужа из-за американского гражданства.