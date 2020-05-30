Жена Малкина высказалась по поводу критики в адрес мужа из-за американского гражданства

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Анна Кастерова, жена форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» россиянина Евгения Малкина, прокомментировала критику в адрес своего мужа из-за наличия у него американского гражданства.
Жена Малкина высказалась по поводу критики в адрес мужа из-за американского гражданства
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«Это очень печально. Женя — патриот России и своего родного города Магнитогорска. Он помогает многим людям из этой страны. У нас была безвыходная ситуация — нам нужно было расписаться. Это не было так: «Давайте сделаем это быстро, через связи». У нас были реальные обстоятельства. В США стопроцентная бюрократия. Неважно, кто ты: выдающийся игрок НХЛ или помощник президента. У всех один сценарий», — приводит слова Кастеровой «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что США являются для хоккеиста вторым домом, так как он там работает и зарабатывает деньги. 

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Малкин провёл 55 матчей в составе «Питтсбурга». На счету российского центрального нападающего 25 заброшенных шайб и 49 результативных передач. 

Ранее Кастерова выразила мнение, что карантин очень сильно расслабляет.

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