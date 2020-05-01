Жена Малкина считает, что карантин очень сильно расслабляет

Короткая ссылка
Анна Кастерова, жена российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, призналась, что режим карантина сильно расслабляет.
Жена Малкина считает, что карантин очень сильно расслабляет
  • © anna_kasterova
  • Instagram

«Карантин расслабляет: нет возможности выйти в свет. Мы, девушки, тренируемся и следим за собой не только ради себя и мужей, но и для общества. Приятно появиться в социуме, где обратят внимание, сделают комплимент фигуре, отметят стильный внешний вид», — цитирует Кастерову Sport24.

При этом она отметила, что пока держится и до сих пор тренируется шесть дней в неделю, несмотря на изоляцию. Хотя, по её словам, тренировки всё равно стали менее интенсивными.

«В один день бегаю, в другой — уделяю время растяжке, потом качаю ягодицы, работаю с резинками, скакалкой. Плюс накупила фитнес-гаджетов — занимаюсь на балконе. Неделю назад открыли спортзал в доме: он маленький, и нет необходимого оборудования, но уже неплохо, чтобы разнообразить тренировки», — добавила Кастерова.

В нынешнем регулярном сезоне Малкин провёл 55 матчей в составе «Питтсбурга». На счету российского центрального нападающего 25 голов и 49 результативных передач. 

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее жена Малкина рассказала, чего ей не хватает для тренировок на карантине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить