Жена Малкина считает, что карантин очень сильно расслабляет

Анна Кастерова, жена российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, призналась, что режим карантина сильно расслабляет.

«Карантин расслабляет: нет возможности выйти в свет. Мы, девушки, тренируемся и следим за собой не только ради себя и мужей, но и для общества. Приятно появиться в социуме, где обратят внимание, сделают комплимент фигуре, отметят стильный внешний вид», — цитирует Кастерову Sport24.

При этом она отметила, что пока держится и до сих пор тренируется шесть дней в неделю, несмотря на изоляцию. Хотя, по её словам, тренировки всё равно стали менее интенсивными.

«В один день бегаю, в другой — уделяю время растяжке, потом качаю ягодицы, работаю с резинками, скакалкой. Плюс накупила фитнес-гаджетов — занимаюсь на балконе. Неделю назад открыли спортзал в доме: он маленький, и нет необходимого оборудования, но уже неплохо, чтобы разнообразить тренировки», — добавила Кастерова.

В нынешнем регулярном сезоне Малкин провёл 55 матчей в составе «Питтсбурга». На счету российского центрального нападающего 25 голов и 49 результативных передач.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее жена Малкина рассказала, чего ей не хватает для тренировок на карантине.