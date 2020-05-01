Жена Малкина рассказала, чего ей не хватает для тренировок на карантине

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Анна Кастерова, жена российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала, чего ей не хватает для тренировок на карантине.
Жена Малкина рассказала, чего ей не хватает для тренировок на карантине
  • Reuters

«У меня определённая программа тренировок и несколько инструкторов: по воркауту, пилатесу и растяжке», — цитирует супругу хоккеиста Sport24.

По её словам, обычно, выполняя все упражнения, человек способен достигнуть определённой формы, а дальше ему уже следует менять нагрузку и упражнения.

«Конечно, я могу и сама растянуться, но во время карантина мне, конечно, не хватает пилатес-платформы для более эффективного стретчинга», — добавила Кастерова.

В нынешнем регулярном сезоне Малкин провёл 55 матчей в составе «Питтсбурга». На счету российского центрального нападающего 25 голов и 49 результативных передач. 

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее Малкин оказал помощь детскому госпиталю в Питтсбурге.

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