Малкин оказал помощь детскому госпиталю в Питтсбурге

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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и его супруга Анна Кастерова сделали пожертвование в пользу Дома Роналда Макдоналда в Питтсбурге.
Малкин оказал помощь детскому госпиталю в Питтсбурге
  • Reuters

«Мы знаем, что сейчас всем приходится тяжело, но мы не представляли, каково сейчас госпитализированным детям. Пока мы находимся в комфорте, в своих домах, другие вынуждены рассчитывать на щедрость других», — цитирует слова Малкина пресс-служба «Пингвинз».

На средства россиянина в детский госпиталь были приобретены необходимые товары, еда и настольные игры для детей. 

Ранее Крылов заявил, что не боится оттока игроков в НХЛ из-за ужесточения потолка зарплат в КХЛ.

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