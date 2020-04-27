Малкин оказал помощь детскому госпиталю в Питтсбурге
- Reuters
«Мы знаем, что сейчас всем приходится тяжело, но мы не представляли, каково сейчас госпитализированным детям. Пока мы находимся в комфорте, в своих домах, другие вынуждены рассчитывать на щедрость других», — цитирует слова Малкина пресс-служба «Пингвинз».
На средства россиянина в детский госпиталь были приобретены необходимые товары, еда и настольные игры для детей.
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