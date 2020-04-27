Малкин оказал помощь детскому госпиталю в Питтсбурге

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и его супруга Анна Кастерова сделали пожертвование в пользу Дома Роналда Макдоналда в Питтсбурге.

«Мы знаем, что сейчас всем приходится тяжело, но мы не представляли, каково сейчас госпитализированным детям. Пока мы находимся в комфорте, в своих домах, другие вынуждены рассчитывать на щедрость других», — цитирует слова Малкина пресс-служба «Пингвинз».

На средства россиянина в детский госпиталь были приобретены необходимые товары, еда и настольные игры для детей.

Ранее Крылов заявил, что не боится оттока игроков в НХЛ из-за ужесточения потолка зарплат в КХЛ.