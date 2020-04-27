Крылов не боится оттока игроков в НХЛ из-за ужесточения потолка зарплат в КХЛ

Председатель совета директоров омского клуба «Авангард» Александр Крылов заявил, что не опасается возможного оттока игроков в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за ужесточения потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Игроки уезжают туда не за деньгами, а за возможностями развития и опытом. Тот же Александр Барабанов будет зарабатывать в «Торонто» намного меньше, чем мог бы зарабатывать в СКА. Это касается и целого ряда хоккеистов, выступающих в АХЛ, которые могли претендовать на куда более серьёзные деньги в России. АХЛ и близко не конкурент КХЛ по зарплатам», — приводит слова Крылова «Чемпионат».

Игроки понимают, что серьёзный рост возможен только при наличии высокой конкуренции, которой в КХЛ на данный момент нет.

Потолок зарплат на следующий сезон в КХЛ должен составить 900 млн рублей.

Ранее Крылов заявил, что КХЛ не должна действовать в интересах нескольких команд.